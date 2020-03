Si è definita poco fa, purtroppo nel modo in cui nessuno si augurava, la vicenda della donna di Fiuggi (sui sessanta anni o poco più) che nella tarda mattinata è stata ricoverata allo "Spallanzani" come caso sospetto di Coronavirus. Dopo che per tutto il giorno e fino a poco fa, dalle autorità locali erano arrivate informazioni circa una non accertata positività al virus cinese, a sgombrare il campo da ogni dubbio ci hanno pensato, con una nota congiunta, la Regione Lazio, il Ministero della Salute e Lo Spallanzani INMI.

"Una donna di Fiuggi - è scritto nel comunicato stampa diffuso pochi minuti fa - è risultata positiva al #COVID19 ed è ricoverata all'Istituto Spallanzani in discrete condizioni e stabile.