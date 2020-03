I dirigenti scolastici di tutti gli istituti di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno sono stati convocati in Regione alla luce della loro richiesta di chiusura preventiva delle scuole a causa dell'insorgere dell'emergenza Coronavirus. In particolare, alle 10 di domani mattina l'assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino riceverà i quattro sindaci del litorale romano (Adriano Zuccalà - Pomezia, Mario Savarese - Ardea, Candido De Angelis - Anzio e Alessandro Coppola - Nettuno) insieme al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e ai dirigenti scolastici dell'Ambito 16 proprio alla luce della richiesta di chiusura delle scuole.

Al termine dell'incontro saranno diffusi i contenuti delle decisioni che verranno adottate per i quattro Comuni costieri, con Pomezia che, ricordiamo, è alle prese con i primi cinque contagi accertati.