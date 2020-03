Non solo vertice in Prefettura per affrontare l'emergenza Coronavirus. Nella mattinata di oggi, infatti, il vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha presieduto un vertice in Comune con i dirigenti degli Istituti scolastici cittadini proprio per studiare le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Durante la riunione si era condiviso che ad oggi non sussistono elementi scientifico-sanitari validi per chiusure generalizzate dei plessi scolastici: di conseguenza, si è preso atto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.