Non ce l'ha fatta l'anziano coinvolto nel tragico incidente, avvenuto questa mattina a Velletri, all'incrocio di Santa Maria dell'Orto. La vittima, un 84enne di Velletri, era alla guida della sua Mercedes Classe E ed ha impattato violentemente contro un tir. L'auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e per estrarre l'uomo dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ma l'uomo purtroppo è deceduto sull'almbulanza.