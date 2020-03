Come di consueto aveva raggiunto in auto l'ufficio postale più vicino per ritirare la pensione di 700 euro circa, prelevata interamente in soldi contanti, ma quando si è incamminata nuovamente per fare ritorno a casa, qualcuno ha iniziato a seguirla per raggiungerla a pochi metri dal portone del palazzo dove abita e strapparle la borsa dopo averla distratta con uno stratagemma. La vittima di una rapina, consumata nella tarda mattinata di ieri in piazza Moro, a Latina, è una donna molto anziana, circa 87 anni, costretta a utilizzare il bastone per spostarsi: un obiettivo facile per i malintenzionati, in questo caso almeno una donna.

Proprio così, a strappare la borsa dalle mani della malcapitata pensionata è stata una ragazzona dalla pelle olivastra che è riuscita a scappare indisturbata.