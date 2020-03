Al momento non si conosce la sua città di provenienza, ma un'equipe specializzata di sanitari lo sta trasferendo all'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver ricevuto la notizia della positività ai tamponi effettuati nelle scorse ore per capire se lo stesso uomo avesse o meno contratto il virus.

In ultimo, nelle prossime ore sarà da capire la città di provenienza dell'uomo e se lo stesso abbia avuto contatti con zone dove ci sono focolai di Coronavirus.

Un percorso che dovrà essere definito anche per scongiurare possibili ulteriori contagi e per prendere appositi provvedimenti.

Gli accertamenti, infatti, dovranno fare luce sulle modalità con cui l'uomo è arrivato in ospedale e su quali contatti abbia avuto l'uomo, sia per quanto riguarda il personale sanitario che le persone comuni.

Sono in corso da tutta la notte le procedure di rito per ricostruire gli spostamenti, i contatti e i luoghi di provenienza dell'uomo risultato positivo al Coronavirus e trasferito nella tarda serata di ieri dal reparto di Malattie infettive dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina all'Istituto "Spallanzani" di Roma .

Al momento sono in corso di ricostruzione i contatti avuti dall'uomo, ma anche il "link epidemiologico": si cerca di capire, infatti, come l'uomo di Borgo Podgora possa aver contratto il Coronavirus.

Arrivato in ospedale l'altro ieri, l'uomo è poi stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del nosocomio del capoluogo e, infine, dopo il riscontro positivo ai test eseguiti per la verifica del contagio da Covid-19, è stato portato con un'ambulanza allo Spallanzani di Roma, dove è attualmente ricoverato e tenuto sotto monitoraggio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli