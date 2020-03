«Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore».

A margine della notizia trapelata dal Consiglio dei ministri in corso a Roma sull'ufficialità della chiusura delle scuole il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è uscita dalla "stanza dei bottoni" e ha voluto incontrare i cronisti.

Al momento, il ministro ha fornito una parziale smentita della notizia, sostenendo come la decisione sarà ufficializzata solo dopo il parere acquisito dal comitato tecnico scientifico.

Al momento, dunque, la sensazione è che regni il caos. E l'associazione nazionale dei presidi è chiara: «L'Anp chiede certezze in merito all'eventuale chiusura delle scuole a partire da domani, giovedi 5 marzo. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, per tacitare il frenetico susseguirsi di indiscrezioni circa una eventuale decisione di chiusura di tutte le scuole da parte del Consiglio dei ministri, ha appena dichiarato alla stampa che, al momento, nessuna decisione è stata presa, ma che si è in attesa del parere del comitato tecnico-scientifico appositamente sostituito. "Si tratterebbe di una decisione grave e senza precedenti, evidentemente funzionale alla massima protezione dei nostri ragazzi contro il diffondersi del contagio - afferma il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli -. Auspico che qualsiasi decisione in merito sia comunicata ufficialmente con la massima tempestività, per consentire alle scuole di potenziare le iniziative di didattica a distanza ed alle famiglie di organizzarsi al meglio».

