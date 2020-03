Una mega rissa tra tossicodipendenti è scoppiata nel pomeriggio di oggi in piazza Santa Maria Goretti. I protagonisti della zuffa hanno continuato ad affrontarsi e picchiarsi selvaggiamente anche all'arrivo della prima pattuglia della Squadra Volante intervenuta, tanto che è stato necessario l'intervento di altri poliziotti, anche in borghese, arrivati appositamente per prestare ausilio e sedare la rissa. Alcune delle persone coinvolte sono state trasportate direttamente in Questura in stato di fermo, altre sono state soccorse da un'ambulanza del 118 per le cure. La posizione dei soggetti coinvolti, sono al vaglio degli inquirenti, ma rischiano tutti l'arresto. Il tutto si è svolto sotto gli occhi dei passanti e dei tanti residenti che da tempo denunciano le condizioni di degrado della piazza, proprio per i bivacchi di tossicodipendenti e ubriachi.