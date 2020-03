Il Comune di Pomezia, ossia il centro della provincia di Roma che sta facendo i conti con il contagio da Coronavirus, sta mettendo in campo tutte le azioni di prevenzione possibili. Tra queste, già da qualche giorno, rientra la distribuzione gratuita da parte delle farmacie comunali delle soluzioni idroalcoliche previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso primo marzo agli uffici comunali aperti al pubblico, alla polizia municipale, alla biblioteca comunale e ai musei cittadini.

E non è tutto: tutte e sei le farmacie comunali del territorio distribuiscono gratuitamente la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ai cittadini che si recano presso le farmacie con un contenitore in plastica, per un massimo du 60 ml a persona.

«Ringrazio la società Servizi in Comune per il supporto che sta dando al Comune in questi giorni - ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà - e per aver dimostrato ancora una volta l'importanza dei presidi farmaceutici nei quartieri».