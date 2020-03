Non ce l'ha fatta Ezio Gabucci, il meccanico di 72 anni in pensione, coinvolto dallo spaventoso scoppio di martedì mattina nell'officina di famiglia gestita dai figli a Latina, travolto dall'onda d'urto provocata inavvertitamente mentre tagliava un bidone per carburanti: trasferito d'urgenza a Roma, si è spento ieri mattina in un letto dell'ospedale San Camillo Forlanini dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita.

Le condizioni di Ezio Gabucci erano apparse disperate già ai primi soccorritori intervenuti nell'officina al chilometro 80,5 della strada statale Pontina. A quanto pare lo scoppio gli aveva provocato una serie di...