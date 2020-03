Ore decisive, sul litorale romano così come ai Castelli, per l'allestimento delle tende pre-triage fuori dai Pronto soccorso degli ospedali di Anzio-Nettuno e Velletri, che saranno messe a punto dai volontari della protezione civile.

In particolare, il materiale è già disponibile e nelle scorse ore sono stati perfezionati i dettagli utili ad allestire le tensostrutture - due per gli ospedali "Riuniti" e altrettante per il "Paolo Colombo" -, che potrebbero entrare in funzione già dal fine settimana ormai prossimo.

Le tende pre-triage, lo ricordiamo, servono per scongiurare l'accesso alle sale d'attesa e alle corsie "normali" del Pronto soccorso di pazienti con un sospetto contagio da Coronavirus: qui il personale specializzato degli ospedali effettuerebbe un primo screening, decidendo poi il da farsi per un successivo ricovero, un trasferimento in Istituti specializzati oppure il ritorno a casa.

Per quanto riguarda la struttura di Anzio, l'allestimento sarà messo a punto dall'associazione "Nettuno" della Protezione civile, mentre a Velletri saranno i volontari della città a provvedere al montaggio.

Anche il nuovo Ospedale dei Castelli di via Nettunense, ad Ariccia, sarà presto dotato delle tende pre-triage: anche qui scatteranno le stesse procedure previste per gli altri ospedali del Lazio.