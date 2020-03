Nonostante il parere negativo del Comune di Latina, una donna del capoluogo aveva ugualmente avviato una struttura a ciclo residenziale per anziani, lavorando quindi in maniera del tutto abusiva: si tratta di una casa per anziani alle porte di Borgo Grappa.

Ad accorgersene sono stati i carabinieri della Compagnia di Latina durante un servizio controllo: dopo i primi riscontri degli uomini diretti dal maggiore Carlo Maria Segreto, è scattato il sopralluogo del Nas che ha verificato appunto l'assenza dei requisiti, attivando la procedura, presso il Comune di Latina, che ha portato all'ordinanza di chiusura, firmata dal dirigente del Servizio Attività Produttive e Incoming.