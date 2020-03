Arrivano aggiornamenti riguardo l'uomo di Cisterna di Latina trasferito allo Spallanzani. L'uomo di nazionalità indiana è bracciante agricolo giunto al pronto soccorso di Velletri già con i dispositivi di protezione individuale, analogamente al personale del pronto soccorso e del 118. Dopo aver effettuato il tampone, che è risultato positivo, è stato trasferito in sicurezza all'Istituto Spallanzani. Il paziente è stato sempre tenuto in isolamento e si è proceduto alla sanificazione delle aree interessate. L'indagine epidemiologica in corso per l'individuazione dei contatti stretti ha evidenziato un link lombardo. Vi è un costante aggiornamento con il sindaco e con le Asl Roma 6 e Asl di Latina e al momento la situazione non desta preoccupazione".

Coronavirus a Velletri, un uomo residente a Cisterna di Latina positivo ai test 5 ore fa L'emergenza Coronavirus tocca anche i territori di Cisterna di Latina e Velletri. Nel corso della mattinata, infatti, con una ambulanza della Croce Rossa Italiana dotata di attrezzature di biocontenimento, un cittadino indiano prelevato l'altro ieri pomeriggio dall'ambulanza alla periferia di Cisterna di Latina è stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma in quanto risultato positivo ai tamponi per accertare l'infezione da Coronavirus. Le sue condizioni di salute hanno portato a eseguire tutti gli accertamenti previsti dalle procedure e adesso l'iter sanitario proseguirà nella Capitale di: Francesco Marzoli