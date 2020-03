C'è un secondo caso di paziente affetto da Coronavirus a Latina. L'uomo sarebbe entrato nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maira Goretti di Latina nella serata di martedì e dopo l'isolamento e il risultato positivo del tampone è stato trasferito come da prassi allo Spallanzani di Roma. Non è noto per ora di dove sia originario questo secondo caso di positività al Covid-19 nel capoluogo pontino.