Altri tre casi di contagio da Coronavirus tra Pomezia e Ardea. Poco fa è stato reso noto che altre persone sono state contagiate dal virus che sta spaventando il mondo e due di loro sono ricoverate alla clinica Sant'Anna di Pomezia. Uno dei contagiati è un compagno di classe del figlio del poliziotto che frequenta il liceo Pascal ed è sotto sorveglianza domiciliare. Tra le altre due persone ricoverate alla clinica Sant'Anna, invece, c'è una donna di Ardea, di 90 anni. La situazione, al momento, è in continua evoluzione ed è strettamente monitorata dai sindaci di Ardea e Pomezia e dalla Asl Roma 6.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli