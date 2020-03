La mega rissa tra tossicodipendenti e ubriachi scoppiata nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Maria Goretti a Latina ha portato al fermo di cinque persone. Si tratta di G.M, cittadino marocchino del 1980, G.V, italiano del 1961, T.G. italiano del 1964, M.A. italiano del 1976, D.S., italiana del 1980 sono state tratte in arresto per i reati di Rissa Aggravata, Resistenza, Lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale. In data di oggi ha avuto luogo la prevista udienza di convalida, all'esito della quale per tutti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriormente, il Questore di Latina ha disposto nei confronti di tre degli arrestati, non residenti a Latina, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel capoluogo con foglio di via obbligatorio.