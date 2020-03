E' un uomo di 60 anni la prima persona di Aprilia positiva al Coronavirus. L'uomo è attualmente ricoverato in isolamento presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale Goretti di Latina. Una notizia arrivata anche al sindaco di Aprilia Antonio Terra, che invita la cittadinanza ad evitare allarmismi e paure incontrollate. "Qualche ora fa il direttore della ASL di Latina mi ha comunicato la positività al Covid-19 di un cittadino apriliano. Le autorità sanitarie - spiega il primo cittadino - stanno ancora effettuando tutte le verifiche necessarie ed hanno attivato i protocolli previsti. Credo sia importante, in questo frangente, attenersi alle indicazioni ufficiali, evitando azioni impulsive e ansia immotivata, così come ci ha raccomandato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche ora fa. Condivido le sue parole e l'invito a mantenere senso di responsabilità e concentrazione. E soprattutto a collaborare gli uni con gli altri. Insieme saremo in grado di superare anche questo momento di difficoltà. Non appena avremo comunicazioni ulteriori da parte delle autorità sanitarie, comunque, forniremo informazioni alla cittadinanza sui canali istituzionali del Comune".