Nove casi positivi nella nostra provincia. Questo il bilancio delle persone che dopo i controlli di rito, a iniziare dall'esame del tampone, sono risultate infettate ieri dal Coronavirus. Sei in più rispetto a 24 ore prima con contagi che, di fatto, sono triplicati. Allargando il discorso territoriale al litorale romano, la conta sale a 19 casi positivi: nove di Pomezia (tra cui 5 ragazzi con meno di 20 anni) e uno di Ardea (una donna di 90 anni). Scendendo nel dettaglio della provincia di Latina, alla donna di Cremona arrivata a Minturno, all'anziano di Fondi e all'uomo di Borgo Podgora, ieri si sono aggiunti un operaio di 60 anni e un finanziere di 26, entrambi di Aprilia, un cittadino di origine indiana residente a Cisterna (ancora da confermare l'età dell'uomo che è stato trasportato all'ospedale di Velletri) e tre uomini a Formia (due da Fondi e uno proveniente da Terracina portati al Dono Svizzero).

I dati Coronavirus, il bilancio: triplicati i casi in provincia Mercoledì erano tre, ieri altri sei tra Aprilia, Fondi, Terracina e Cisterna. Si arriva a nove casi totali

