Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Terracina, in una zona periferica della città nei pressi della zona dello stadio di San Martino. Un uomo, un operaio presso una ditta del posto, ha perso un braccio mentre lavorava all'interno del capannone che lavora la plastica. Si tratta di un 44enne originario di un Comune lepino che, stando alle poche informazioni trapelate, stava operando nei pressi di un macchinario quando, per cause che sono in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito: la macchina gli avrebbe tranciato di netto l'arto superiore.

Sul posto si sono precipitati in una manciata di minuti un'auto medica partita da Terracina e un'ambulanza arrivata invece da Sonnino, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi ed è stato allertato l'elicottero Pegaso del soccorso del 118. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato immediatamente trasportato in un ospedale della Capitale dall'eliambulanza, dove ora si trova ricoverato.

Il grave incidente dovrà ora essere ricostruito nei dettagli.