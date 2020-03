Tragedia nella notte a Latina in via Nascosa, un giovane di 23 anni di Latina ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Nascosa. La vittima è un ragazzo del capoluogo che era in auto, una Fiat 600, insieme ad un amico ricoverato in condizioni delicate. La vettura per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è uscita fuori strada. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.