È ancora in corso, presso la Prefettura di Latina, la riunione di Protezione Civile presieduta dal Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, alla presenza dei vertici della Asl sulla diffusione del coronavirus in provincia di Latina.

Stando a quanto emerso dalla riunione, ad ora non c'è alcun nuovo caso di contagio da coronavirus, rispetto a quanto riportato nel bollettino della Asl diramato ieri. I casi, dunque, restano nove. Inoltre, è stato ribadito che la provincia di Latina non è zona gialla e che tutti i provvedimenti vengono presi di comune accordo con la protezione civile nazionale. Il tavolo appena istituito ora si riunirà due volte al giorno, alle 12 e alle 18, per fare il punto sulla situazione.

Sono state inoltre confermate le indagini sulle fake news, con cui diversi soggetti hanno volontariamente diffuso notizie false e allarmanti sulla diffusione del virus e sulla falsa dichiarazione della provincia di Latina quale zona gialla. Il reato ipotizzato è procurato allarme.