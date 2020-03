L'accettazione al Pronto soccorso della clinica Sant'Anna per il momento resta sospesa. I medici e il personale sanitario sono al lavoro per gestire i due casi di Coronavirus che da ieri sono ricoverati, ossia l'anziana 90enne di Ardea e un uomo pometino di 51 anni. La sospensione dell'accettazione è un provvedimento preso a scopo precauzionale e tra l'altro uno dei due pazienti contagiati è in valutazione per l'invio in sorveglianza domiciliare. "In continuo contatto con la Asl roma 6 verranno dati nuovi aggiornamenti - hanno fatto sapere dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio-. I cittadini posso usufruire del Pronto soccorso del nuovo Ospedale dei Castelli e degli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno".