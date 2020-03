Sono state installate poco fa le tende della protezione civile per il pre triage alla Clinica Città di Aprilia. Si rafforza la rete nella provincia di Latina. A tal proposito, sono state smentite tutte le voce che circolavano questa mattina, in merito ad una possibile chiusura del pronto soccorso: le transenne che in tanti hanno visto oggi erano state posizionate solo per bloccare l'accesso al parcheggio dove sono state installate le due tende.