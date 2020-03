Al quarto tampone eseguito all'ospedale Spallanzani di Roma il 47enne di Velletri risultato positivo ai precedenti test è risultato negativo. Un sospiro di sollievo, dunque, per l'area dei Castelli Romani, ma soprattutto per l'uomo che, comunque, sarà tenuto sotto osservazione al fine di scongiurare qualsiasi problematica. Resta positiva, invece, la donna di 74 anni che era stata ricoverata all'ospedale dei Castelli e poi trasferita in biocontenimento allo Spallanzani di Roma.

