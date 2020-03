Oltre 400 persone residenti a Pomezia e nel suo hinterland sono al centro di una vastissima indagine epidemiologica messa a punto dalla Asl Roma 6 e dalla Regione Lazio per ricostruire i contatti avuti dalle persone contagiate dal Coronavirus ed estranee alla famiglia del poliziotto di Martin Pescatore (Torvajanica) e ai loro "link" diretti.

Si tratta di un impegno molto gravoso, al termine del quale si potrà scongiurare la diffusione capillare del Covid-19 a sud di Roma o comunque capire chi altro possa aver contratto il virus.

«Sono in corso a Pomezia oltre 400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire i contatti sui nuovi casi positivi al Covid-19 - ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Ringrazio per l'enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6. Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché si possano ricostruire i contatti».

Un lavoro enorme, dunque, che ha coinvolto anche Ardea, dove risiede la 90enne che, nelle scorse ore, ha lasciato il Pronto soccorso della clinica "Sant'Anna" di Pomezia insieme all'uomo di 51 anni (anch'egli contagiato, ndr), consentendo la sanificazione dei luoghi e la riapertura del presidio emergenziale già da questa mattina alle 8.

E i link da ricostruire sono anche quelli del finanziere di 26 anni residente ad Aprilia (vedi box) che nelle scorse ore è stato trasportato in ambulanza allo Spallanzani di Roma dall'aeroporto di Pratica di Mare.

La situazione del poliziotto

Restano serie, intanto, le condizioni di salute del poliziotto 52enne di Torvajanica e in servizio a Spinaceto, ma anche della cognata: entrambi sono ricoverati allo Spallanzani di Roma e sono tenuti sotto stretto controllo medico. Restano in sorveglianza domiciliare, invece, la moglie del sovrintendente, i due figli di 19 e 17 anni, i figli della donna ricoverata a Roma (di 12 e 16 anni) e lo studente 17enne compagno di classe del ragazzo che frequenta una classe terza al Pascal: tutti, lo ricordiamo, sono positivi al Coronavirus, ma le loro condizioni di salute sono buone.