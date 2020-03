E' un professionista di circa 50 anni la prima persona risultata positiva al Covid-19 residente a Cori. L'uomo due settimane fa era tornato dalla settimana bianca con i sintomi di un forte stato influenzale. Gli era quindi stato consigliato di restare in casa. L'altro ieri però, dopo l'ultimo controllo e la diagnosi di polmonite bilaterale è stato disposto il trasferimento con ambulanza speciale allo Spallanzani di Roma dove sono stati effettuati altri esami e i tamponi che questa mattina hanno confermato la positività al coronavirus. Dall'altro ieri, da quando il professionista è stato portato a Roma l'amministrazione comunale che era naturalmente già in allarme per far fronte all'emergenza, si è preparata a convocare il Coc insediatosi proprio questa mattina. Al momento la famiglia dell'avvocato che viaggiava con lui è in stato di quarantena domiciliare, nessuno sembra presentare sintomi.