È stato diramato poco fa il bollettino relativo all'incontro che si è tenuto in Prefettura, dove è stato istituito il Centro Coordinamento Soccorsi, il quale si riunisce due volte al giorno - una di mattina e una di pomeriggio - per il monitoraggio del coronavirus a Latina.

L'Asl ha confermato che, allo stato attuale, i casi positivi sono saliti a 22, di cui uno ha riguardato una persona anziana deceduta questa mattina. Si tratta di una donna di Lenola che era ricoverata al Dono Svizzero di Formia.

Durante l'incontro, la Asl ha evidenziato l'opportunità che venga richiamata l'attenzione sulla stretta osservanza delle misure decise dal Governo per il contenimento dell'infezione da Coronavirus, in particolare in relazione agli eventi e alle manifestazioni organizzate per il fine settimana.

Infatti, eventi e manifestazioni sia pubbliche che private dovranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza prevista tra i partecipanti.

Coronavirus, 19 casi in provincia: il bilancio del Centro Coordinamento Soccorsi Ieri alle 20:30 Primo giorno del Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal Prefetto Maria Rosa Trio, che si riunirà due volte al giorno. Presenti al tavolo, il direttore generale della Asl, i vertici delle forze di polizia, dell'Esercito, dell'Aeronautica e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e un rappresentante dell'Ares 118. Durante l'incontro le parti hanno concordato di effettuare un monitoraggio costante della situazione in provincia, proprio attraverso la convocazione di due riunioni quotidiane con tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile, al fine di assicurare il peino raccordo funzionale ed operativo. Al termine della riunione odierna - la seconda - la situazione dei casi in poisitività in provincia di Latina è di 19 pazienti, di cui 6 ricoverati allo Spallanzani, 11 tra Santa Maria Goretti e Dono Svizzero di Formia e 2 in isolamento domiciliare. A partire da lunedì 9 marzo, sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Nicola zingaretti, i tamponi verranno analizzati anche presso il laboratorio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. di: La Redazione