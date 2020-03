È risultato positivo al Coronavirus e ricoverato al Dono Svizzero di Formia, un ragazzo di 17 anni. Il ragazzo è stato ricoverato ieri pomeriggio come caso sospetto ed oggi è risultato positivo al primo tampone eseguito. Ne seguiranno degli altri - ricordiamo che, per esempio, un uomo di Velletri è risultato positivo ai primi tre e negativo al quarto, ndr. - Al momento si tratta del primo minorenne risultato positivo.

