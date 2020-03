Il coordinatore della Lega di Bassiano Giuseppe Mazzocchi chiede al sindaco Domenico Guidi di «attivarsi affinché venga istituito nel nostro territorio un punto di pre-triage per Coronavirus mettendo a disposizione l'edificio dell'ex caserma dei carabinieri dotata di letti, bagni e zona mensa con cucina».

Il motivo è il seguente: «Visto che Bassiano non è dotata di un primo pronto soccorso a tutela della popolazione in particolare anziana dobbiamo essere tutti collaborativi per prevenire il più possibile il dilagare del virus».