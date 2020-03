È al limite la situazione al Commissariato di Polizia di Anzio. Uno stato che ha portato alla denuncia del Coisp che ha interpellato direttamente il questore di Roma. «Carenza di poliziotti, carenza di mezzi, mole di lavoro sempre maggiore, criminalità diffusa in aumento - fanno sapere dal Sindacato - Sono queste le ormai non più sostenibili criticità del Commissariato di Pubblica sicurezza di "Anzio-Nettuno". Come organizzazione sindacale della Polizia di Stato, il Coisp, reputiamo necessario un urgente intervento del Questore di Roma, dottor Carmine Esposito, già in precedenza sollecitato in merito alle questioni di questo ufficio distaccato della Questura di Roma. Esprimiamo solidarietà ai colleghi di Anzio – concludono dal Coisp – e siamo pronti a segnalare questa situazione anche all'autorità giudiziaria. Purtroppo oggi il Commissariato è abbandonato da molti, ma non dal Coisp».

Nell'ottobre 2018 si arrivò persino a presentare un esposto alla Procura per le condizioni disagiate in cui erano costretti a lavorare i poliziotti e, ad oggi, i problemi non sembrano finiti.