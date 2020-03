Quasi 500 persone sotto sorveglianza domiciliare e l'anziana di 90 anni deceduta: è questo il bilancio che arriva da Pomezia e Ardea in merito al Coronavirus.

Nello specifico, attraverso un breve lancio sui Social, dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio hanno fatto sapere sia della donna che era risultata positiva al Covid-19 che della sorveglianza domiciliare di 480 persone. La donna, va ricordato, soffriva anche di altre patologie, per le quali era curata dai medici. Dunque, non si deve parlare di decesso "per" il Coronavirus, ma "con" il Covid-19, cui la donna era risultata positiva.

Ecco il post: