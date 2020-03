Confermati 24 casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina. Lo ha reso noto poco fa la Asl Pontina, inviando un comunicato stampa attraverso cui si fa il punto della situazione e si smentisce la notizia di un minorenne risultato positivo, circolata nelle scorse ore e ripresa da alcuni organi di stampa e web.

«Al momento della redazione del presente comunicato - spiegano dalla Asl -, si rappresenta che in Provincia di Latina si registrano 24 casi positivi al Covid-19. Di questi quattro sono in isolamento fiduciario a domicilio con un quadro di salute buono. Nove pazienti sono ricoverati allo Spallanzani mentre gli altri si trovano nei reparti di Malattie Infettive del Goretti o in Terapia Intensiva. Con riferimento alla notizia di un minorenne positivo, solo in considerazione della delicatezza della posizione, si comunica che lo stesso è negativo. Si tratta, pertanto, dell'ennesimo caso di cattiva e irresponsabile informazione che, in questi giorni, sta circolando su alcuni canali informativi».

Questa la conclusione della nota: «Si ricorda che, al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda Asl. Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l'emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale».