Due incendi nel giro di un paio d'ore a Formia.

E' accaduto questa notte, con i vigili del fuoco del Comando pontino che sono intervenuti in due distinte occasioni.

La prima risale alle 22 di ieri e riguarda via Rubino: qui i pompieri di Gaeta sono intervenuti per un incendio divampato in un piccolo appartamento posto al quinto piano di un edificio. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno appurato che le fiamme stavano interessando la cucina della casa: di conseguenza, il rogo è stato estinto e i danni hanno riguardato solo quell'ambiente. Non sono state registrate persone coinvolte e le fiamme sarebbero accidentali

A mezzanotte e mezzo di oggi, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale del porto per un'auto in fiamme: in particolare, la vettura era interessata da un principio d'incendio e, di conseguenza, il tempestivo arrivo dei pompieri ha limitato i danni. Anche in questo caso non so rimaste coinvolte delle persone.