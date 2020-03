C'è attesa Nettuno per l'esito del secondo tampone effettuato sulla donna di 70 anni portata nelle scorse ore allo Spallanzani e sospettata di essere affetta da Coronavirus. Al momento la situazione è la seguente: a quanto pare il tampone eseguito sulla donna avrebbe dato un stato di indeterminatezza, anche se il suo quadro clinico è caratterizzato da sintomi compatibili con un possibile contagio da Coronavirus. Gli accertamenti sono in corso anche sul marito.

La comunicazione della positività al coronavirus della donna era stata data direttamente dal sindaco di Nettuno con una nota che qui riportiamo:

"Ho ricevuto comunicazione del primo caso di Covid 19 a Nettuno. Come primo cittadino di Nettuno voglio intervenire sulla situazione da una parte rassicurando i cittadini, dall'altra invitando tutti a tenere il comportamento più prudente possibile. I sanitari stanno operando nella massima sicurezza e con impegno nell'interesse di della cittadinanza ma sono i cittadini che possono fare la differenza nel fermare il virus: state in casa, giovani e anziani, non organizzate riunioni e assembramenti, rispettate le distanze di sicurezza, lavatevi le mani ed evitate luoghi affollati. I cittadini con un comportamento corretto possono fare la differenza. Sarò io il primo a dare il buon esempio e a ridurre tutte le attività sociali non necessarie. Al contempo sarò sempre in prima fila per tutelare la città e i cittadini anche dal Coronavirus: insieme supereremo anche questa, con l'impegno di ognuno a tenere il giusto comportamento in una fase di emergenza nazionale".