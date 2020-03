Colto da un malore mentre potava gli alberi di ulivo nel terreno di un suo conoscente, un sessantenne di Latina Scalo è morto ieri mattina in un fondo agricolo nella zona di Chiesuola, nella periferia di Latina. A nulla è valso il lungo tentativo dei soccorritori del 118 di rianimarlo: le sue condizioni erano disperate. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo perché, in seguito agli accertamenti dei Carabinieri, è emerso che la vittima stava svolgendo a tutti gli effetti un'attività lavorativa, ma senza alcuna forma di assunzione. Il proprietario del fondo, per questo, risulta indagato.

Il dramma si è consumato intorno alle 8:30, quando l'uomo era arrivato da poco nell'azienda agricola, come hanno spiegato il proprietario del fondo e i suoi familiari, per dare loro una mano nell'opera di potatura degli ulivi, in fase di ultimazione. Stando alla loro versione dei fatti, l'uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa e aveva espresso l'intenzione di aiutarli, senza alcun compenso in cambio.