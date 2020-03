Brutto incidente poco fa sulla provinciale Sonninese, nel punto in cui si interseca con la Frosinone Mare. Un'auto, per cause ancora al vaglio, è finita fuori strada, all'altezza tra le due uscite, finendo sotto al ponte. Complessi i soccorsi per un uomo, che comunque è stato recuperato e portato in ospedale. Sul posto l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco e i carabinieri di Sonnino. In azione anche l'elicottero. Al vaglio la dinamica del sinistro. Inizialmente si credeva che l'auto fosse precipitata dalla Frosinone Mare, facendo temere un volo di diversi metri. Poi l'allarme si è ridimensionato. Le condizioni del ferito sono al vaglio dei medici del pronto soccorso.