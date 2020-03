Crescono i casi di contagio da Coronavirus a Pomezia, la città che per prima ha dovuto fare i conti con l'infezione da Covid-19. In particolare, poco fa dal Comune ha no fatto sapere che la Asl ha comunicato l'esistenza di due nuovi casi di Coronavirus sul territorio pometino, anch'essi legati alle persone già risultate positive nei giorni scorsi, come avvenuto per le persone risultate affette dall'infezione nei giorni scorsi. Entrambi i nuovi contagiati sono stati posti in isolamento domiciliare. Chiaramente, prosegue l'indagine epidemiologica condotta da Asl Roma 6 e Regione Lazio.