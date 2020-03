Il Comune di Nettuno, adeguandosi ai protocolli di gestione dell'emergenza Coronavirus per il contenimento della diffusione del Covid-19, fino a nuova disposizione saranno chiusi i musei e i luoghi di cultura su tutto il territorio comunale. E' stata emessa, inoltre, un'ordinanza comunale che sospende l'attività del mercato settimanale al fine di evitare assembramenti di persone e limitare le possibilità di contagio, fino a nuova disposizione. Limitata anche l'apertura al pubblico degli uffici comunali che riceveranno solamente tramite appuntamento con cordato con l'ufficio interessato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli