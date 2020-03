Sono saliti di 14 unità i casi di persone infetta da Covid 19 rispetto a ieri per quanto riguarda la provincia di Latina. A farlo sapere è la Asl provinciale attraverso il consueto bollettino giornaliero. In totale sono 38 i casi accertati di Coronavirus per quanto riguarda la provincia di Latina. Sono 23 i ricoverati, 10 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensive del Goretti (2) e presso l'unità di Malattie Infettive del Goretti o la Medicina d'Urgenza del Dono Svizzero di Formia (12).

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l'emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.