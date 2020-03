E' stato pubblicato poco fa il videomessaggio del presidente della Provincia di Latina e sindaco di Pontinia, Carlo Medici, a nome di tutti i colleghi pontini. Si tratta di un invito rivolto soprattutto ai giovani e agli esercenti, al fine di chiedere un pieno rispetto delle regole.

«Questo videomessaggio - afferma Medici nel video consultabile qui sotto - è stato condiviso da tutti i sindaci della provincia di Latina perché in tutti i Comuni è mancato il rispetto delle regole soprattutto da parte dei giovani. Si tratta di semplici regole utili a evitare il contagio. Voglio ricordarvi che la sospensione dell'attività didattica non ha lo scopo di replicare le festività natalizie: dunque, anche se siete per la maggior parte adolescenti, vi chiediamo un atteggiamento di grande maturità invitandovi a non uscire se non per motivi indifferibili. Il contagio può portare problemi a voi e anche agli anziani: e gli ospedali non possono gestire troppi casi di polmonite contemporaneamente. Anche agli esercenti che somministrano alimenti rivolgiamo un appello: vanno gestiti gli assembramenti e si deve garantire la distanza tra le persone».