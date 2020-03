«Se ne è andato un amico, oltre che uno dei pilastri della nostra città e della storia politica di Nettuno - ha affermato il primo cittadino -. Alla sua famiglia, a tutti i suoi cari, va il mio caloroso abbraccio in questo momento di profondo dolore e di lutto condiviso con l'intera cittadinanza».

Consigliere comunale per tantissimi anni e anche assessore (soprattutto con deleghe a Pubblica istruzione e Cultura), Favari è stato salutato con un messaggio particolarmente commovente dal sindaco Alessandro Coppola, che ha parlato a nome di tutta l'amministrazione.

La città di Nettuno è un po' più vuota. Poco fa, infatti, si è spento Paolo Favari , politico di lungo corso in città e uomo impegnato nel sociale.

