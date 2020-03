Nella giornata di ieri, a Sezze, i carabinieri della Stazione di Latina Scalo, nell'ambito di servizio di controllo del territorio denunciavano in stato di libertà, per il reato di ricettazione, un cittadino albanese 19 enne. In particolare il predetto, alla vista dei militari operanti, abbandonava il motociclo sul quale stava viaggiando e si dava alla fuga per le campagne circostanti venendo però raggiunto e bloccato dai carabinieri. I successivi accertamenti consentivano di verificare che il mezzo risultava essere provento di furto consumato in roma nel gennaio scorso. il veicolo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.