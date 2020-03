Un altro decesso per un anziano risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un uomo di 82 anni di Sperlonga, ricoverato da qualche giorno nell'ospedale di Latina e con delle patologie pregresse. Era arrivato da una RSA di Cassino, come comunica l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio su Twitter. Serie anche le condizioni della moglie dell'anziano, pure lei ricoverata al "Santa Maria Goretti"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli