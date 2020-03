Andrea Giorgetti, il centauro 53enne di Nettuno che era rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale avvenuto sabato sera in via Santa Barbara, a Nettuno, non ce l'ha fatta: il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa nell'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato per le gravissime ferite riportate dopo lo scontro fra il suo T-Max e una Ford Fiesta che stava per svoltare in via delle Begonie. Grande il cordoglio nelle comunità di Anzio e Nettuno. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia stradale di Albano Laziale sulla dinamica dell'accaduto.