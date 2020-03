E' finito male e con una multa da 50mila euro il ricorso in Cassazione del Consorzio Sis e relativo alla procedura di appalto per la costruzione della Roma Latina. Sis, in solido con Autostrade per il Lazio, dovrà versare quella somma in favore della chiamata in causa Salini Impregilo spa. Con sentenza pubblicata lunedì e firmata dal presidente Giovanni Mammone si chiude una delle fasi più delicate della battaglia giudiziaria che si è sviluppata attorno alla realizzazione di una delle più importanti opere pubbliche del centro Italia, l'autostrada per Roma, infrastruttura del valore di 2,7 miliardi di euro.

Con questo ricorso il Consorzio Sis aveva impugnato la sentenza del Consiglio di Stato del settembre 2018, con la quale era stato accolto il ricorso della Salini Impregilo e annullati gli atti della procedura di evidenza pubblica «a partire dalla lettera di invito» per la gara indetta da Autostrade del Lazio e volta...