Oggi sarà una giornata fondamentale per capire quanto il Coronavirus abbia influito sulla morte di un uomo di 81 anni originario del Molise e ricoverato per un periodo a Cassino e una donna di 82 anni di Formia, arrivata allo Spallanzani di Roma dall'ospedale "Dono Svizzero".

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha infatti annunciato che in giornata arriveranno i risultati delle autopsie riguardanti i casi dei pazienti deceduti nei giorni scorsi e sulla cui morte proprio la direzione sanitaria dello Spallanzani ha voluto disporre accertamenti per stabilire le reali cause di morte.

«Questo riscontro - ha spiegato D'Amato - sarà importante per determinare realmente se la causa del decesso sia attribuibile al Covid-19 oppure alle altre patologie di cui erano affetti i due pazienti».