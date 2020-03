Si è presentato alla farmacia comunale di viale Kennedy, a Latina, con la mascherina sul volto, ma non era lì come tutti gli altri per acquistare medicinali: ha superato la fila e si è avvicinato al bancone impugnando un coltello. Stamattina intorno alle 9:30 un rapinatore solitario ha approfittato delle precauzioni per l'emergenza coronavirus per agire indisturbato, ma l'impresa gli ha fruttato appena una cinquantina di euro.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il malfattore era piuttosto agitato e non ha aspettato che gli venissero consegnati gli incassi, con un gesto rapido ha arraffato le banconote presenti sul bancone e si è allontanato in fretta facendo perdere le tracce. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno avviato una vasta operazione di ricerca, controllando decine di persone: attività che ha permesso già di restringere il cerchio attorno a una serie di sospettati. Uno degli indiziati, in particolare, è stato portato in Questura per le verifiche.