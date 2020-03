E' stata una giornata intensa di controlli in tutta Italia da parte delle forze dell'ordine, concentrate nel riuscire ad arginare l'espandersi del coronavirus attraverso la limitazione della popolazione da un territorio all'altro e all'interno di uno stesso territorio, in applicazione del DPCM in atto da ieri. Ma purtroppo non tutti hanno compreso le nuove norme. Oggi due studentesse, una residente a Sezze e una a Tivoli, sono state sorprese nel comune di Valmontone e, alla richiesta dei Carabinieri, hanno riferito di essere uscite per incontrarsi con altri amici. Anche per loro è scattata la denuncia per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.