Aveva pensato bene di approfittare dell'emergenza coronavirus per dotarsi di mascherina anti contagio e mettere a segno indisturbato una rapina, ma non aveva fatto i conti con i controlli serrati della Polizia, intensificati dal questore Michele Maria Spina. Al termine di un'operazione lampo, ieri mattina, le pattuglie della Squadra Volante hanno individuato l'autore del colpo nella farmacia comunale di viale Kennedy: nel giro di una mezzora è stato rintracciato e arrestato Federico Esposito, 32 anni, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un personaggio che ha accostato il proprio nome a quello dei Di Silvio sposando la figlia di Costantino detto Cha Cha, un blasone criminale che in passato ha sfruttato per estorcere denaro ai commercianti.