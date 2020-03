Perde il contro del camion e si ribalta a centro strada perdendo l'intero carico. È accaduto poco fa sulla statale Appia, sul tratto che va da via Civitona a via Kennedy, nella frazione di Le Castella e nel territorio di Cisterna. Ferito il conducente del grosso mezzo, un 33enne del luogo. Sul posto lo staff del 118 che ha soccorso il camionista e poi trasferito nel nosocomio più vicino, insieme alla Polizia locale di Cisterna, impegnata nei rilievi del sinistro. La statale al momento è ancora chiusa per permettere anche la pulizia della carreggiata dal carico perso dopo il ribaltamento del rimorchio.